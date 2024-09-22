Москва, 22 сентября, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о несерьезности красных линий РФ обусловлены тем, что он скоро покинет занимаемый пост. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1». Фрагмент интервью журналист опубликовал в Telegram-канале.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press Йенс Столтенберг

Представитель Кремля напомнил, что на Западе одержимы идеей бороться с Россией до последнего украинца, и эта одержимость у всех проявляется по-разному.

«У Столтенберга вот таким способом. Но при этом он же человек уходящий, он скоро перестанет работать там, где он работает. Поэтому, собственно, такие безответственные заявления он себе позволяет», ― пояснил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера с сожалением добавил, что настрой генсека Североатлантического альянса разделяют очень многие в Европе.

«Мы слышали очень много оголтелых таких слов из Европы относительно того, что, дескать, не нужно бояться ни Россию, ни [президента РФ Владимира] Путина, не нужно серьёзно относиться», ― добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября Столтенберг заявил, что разрешение киевскому режиму бить натовскими дальнобойными ракетами вглубь России якобы не станет «красной чертой», за которой последует эскалация конфликта. Он также отметил, что поддерживает такие страны, как Великобритания и Франция, которые выступают за разрешение украинским формированиям бить дальнобойными ракетами по РФ.

Песков 18 сентября заявил, что слова генсека НАТО о разрешении Киеву наносить удары вглубь российской территории показывают недальновидность руководства НАТО и являются провокационными. По его словам, альянс зря не принимает во внимание заявление главы российского государства о том, что на такое разрешение будет дан ответ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в тот же день заявила, что слова генсека НАТО об ударах вглубь РФ можно описать выражением «слабоумие и отвага». Дипломат уточнила, что в данном случае вопрос действительно не в красных или какого-либо другого цвета линиях, а в здравом смысле.

Президент РФ 12 сентября назвал подменой понятий звучавшие на Западе обсуждения о якобы разрешении Киеву использовать высокоточное оружие НАТО для ударов вглубь российской территории, потому что у украинских боевиков нет таких специалистов и разведданных со спутников блока. Путин добавил, что в этом случае речь идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте на Украине против России.

В мае Столтенберг с уверенностью заявил об отсутствии планов оставаться на новый срок на посту генсека НАТО, даже если ему поступит такое предложение в октябре текущего года. Китайское издание Global Times 21 сентября написало, что Североатлантической альянс должен «уйти в отставку» вместе с уходящим с поста Столтенбергом, так как за 75 лет своего существования блок не поспособствовал более мирному и безопасному порядку.