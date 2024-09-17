Лондон, 17 сентября, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Разрешение Украине на нанесение ударов натовскими дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию конфликта. Об этом во вторник, 17 сентября, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Times.

President.gov.ua

«Он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) уже много раз объявлял «красные линии», и он не шел на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение в конфликт союзников по НАТО», — цитирует Столтенберга издание.

Генсек заявил, что поддерживает такие страны, как Великобритания и Франция, за их поддержку разрешения киевскому режиму пользоваться дальнобойными ракетами. При этом он утверждает, что их использование ВСУ якобы не втянет Североатлантический альянс в конфликт с Россией.

Как передавало ИА Регнум, Столтенберг заявил 16 сентября, что НАТО не станет частью конфликта на Украине, если страны — члены блока разрешат ВСУ наносить удары по территории России с помощью поставленного Западом оружия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 11 сентября, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. Он отметил, что Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается.

Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь РФ. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент подчеркнул, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России. Также он заявил, что Россия будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.