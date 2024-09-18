Санкт-Петербург, 18 сентября, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрешение Киеву бить западными дальнобойными ракетами вглубь России якобы не станет «красной чертой», можно описать выражением «слабоумие и отвага». Об этом 18 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистом Павлом Зарубиным на полях Евразийского женского форума (ЕЖФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Вот знаете, есть такое выражение: «Слабоумие и отвага», это как раз про них», — сказала дипломат, комментируя слова Столтенберга, фрагмент беседы с ней опубликован в Telegram-канале журналиста.

Захарова уточнила, что в данном случае вопрос действительно не в красных или какого-либо другого цвета линиях, а в здравом смысле.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября Столтенберг заявил, что разрешение киевскому режиму бить натовскими дальнобойными ракетами вглубь России якобы не станет «красной чертой», за которой последует эскалация конфликта. Он также отметил, что поддерживает такие страны, как Великобритания и Франция, которые выступают за разрешение украинским формированиям бить дальнобойными ракетами по РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 сентября заявил, что слова генсека НАТО о разрешении Киеву наносить удары вглубь российской территории показывают недальновидность руководства НАТО и являются провокационными. По его словам, альянс зря не принимает во внимание заявление главы государства о том, что на такое разрешение будет дан ответ.

Президент РФ Владимир Путин 12 сентября назвал подменой понятий обсуждения Запада о якобы разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь российской территории. Путин уточнил, что тут речь идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте на Украине против России. Он подчеркнул, что Москва в этом случае будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.