Москва, 18 сентября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Заявление генсека НАТО Йенса Столтерберга о том, что разрешение Киеву наносить удары вглубь России якобы не сделает альянс частью вооружённого конфликта с РФ, показывает недальновидность руководства военного блока и является провокационным. Об этом заявил 18 сентября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Olivier Matthys/AP/TASS

Представитель Кремля отметил, что напрасно НАТО не принимает во внимание заявление президента России Владимира Путина о том, что выданное разрешение бить по российской территории дальнобойным натовским оружием получит ответ.

«Такое показное желание не принимать в серьёзное внимание заявления российского президента — это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный. Я скорее склонен это отнести к «уходящей натуре» господина Столтенберга», — отметил Песков.

Он добавил, что Столтенберг, собирающийся осенью уйти в отставку, очевидно, не беспокоится об ответственности, которую берёт на себя НАТО, принимая такие решения. Такая позиция «чрезвычайно провокационная и опасная», подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября газета The New York Times сообщила, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность разрешить Украине использовать высокоточное оружие НАТО большой дальности для нанесения ударов вглубь России.

Путин заявил, что такое разрешение, полученное Киевом, будет означать прямое участие стран НАТО в вооружённом конфликте на Украине. В Москве это расценят как-то, что США и европейские члены НАТО начали войну с Россией, и российское руководство будет принимать соответствующие решения, исходя из возникшей угрозы.

Столтенберг 16 сентября заявил, что НАТО не станет частью конфликта с Россией, если Киев получит разрешение применять оружие альянса для нанесения ударов вглубь российской территории.