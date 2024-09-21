Пекин, 21 сентября, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Североатлантической альянс (НАТО) должен «уйти в отставку» вместе с Йенсом Столтенбергом, покидающим пост его генсека, так как за 75 лет своего существования блок не поспособствовал более мирному и безопасному порядку. Об этом 21 сентября написало китайское издание Global Times.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам авторов публикации, за 75 лет своей истории альянс не сделал Европу или мир более безопасными или мирными, при этом само существование и постоянное расширение НАТО оказались причиной появлений дилемм безопасности.

Отмечается, что периодов «длительного мира» в этот временной отрезок удалось достигнуть в местах, где вмешательство НАТО и конфронтационный менталитет были наименьшими.

«Мы призываем НАТО как можно скорее «уйти в отставку» вместе со своим генеральным секретарем и устаревшими концепциями, опирающимися на менталитет холодной войны и игры с нулевой суммой», — говорится в статье.

Авторы материала уточнили, что НАТО должна была перестать существовать после завершения Холодной войны, при этом выживание и развитие блока всегда зависели от создания беспокойства по поводу безопасности и неоднократного участия в конфликтах.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября Столтенберг заявил, что НАТО не станет частью конфликта с Россией, если Киев получит разрешение применять оружие альянса для нанесения ударов вглубь российской территории. Он также заявил о поддержке таких стран, как Великобритания и Франция, давших Киеву разрешение пользоваться дальнобойными ракетами.

Президент России Владимир Путин 12 сентября назвал подменой понятий звучащие на Западе обсуждения о якобы разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь РФ. Речь в этом вопросе идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет, подчеркнул глава государства.