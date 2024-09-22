Курск, 22 сентября, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Российская авиация уничтожила командный пункт Вооружённых сил Украины у границ Курской области. Об этом 22 сентября сообщил командир батальона тактической группы спецназа «Ахмат» с позывным Каштан.

РИА Новости

Военный уточнил, что удар нанесли фугасной авиабомбой. По его словам, российская авиация активно применяет ФАБы в Курской области и наносит точные авиаудары по выявленным целям противника.

«Прямое попадание ФАБ», ― сказал в беседе с «РИА Новости» Каштан.

Он добавил, это зафиксировано на кадрах объективного контроля. Командир батальона добавил, что этим ударом российские военные на несколько дней частично оставили украинские подразделения без регулярной координации.

Ранее в тот же день в Минобороны сообщили, что экипаж Су-34 нанёс удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны на 21 сентября, Вооружённые силы Украины потеряли за сутки на курском направлении более 300 военных и девять единиц бронетехники. Кроме того, уничтожены шесть артиллерийских орудий, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США.

Всего с момента нападения на Курскую область 6 августа украинская армия потеряла более 15,7 тыс. военных и большое количество техники, в том числе 124 танка.

В тот же день российская авиация и ракетные войска нанесли удары по позициям украинской армии у 18 населённых пунктов Курской области и у 14 населённых пунктов Сумской области.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 21 сентября сообщил, что украинские боевики предприняли неудачную попытку прорваться в районе Плёхово в Суджанском районе Курской области.