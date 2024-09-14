Москва, 14 сентября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс удар по бойцам и военной технике Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанёс удар по военной технике и скоплению личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказано в сообщении военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Кроме того, 14 сентября российская авиация нанесла поражение скоплениям семи бригад Вооружённых сил Украины в Курской области, а также ударила по 11 украинским бригадам в Сумской области.

Российское оборонное ведомство информировало, что ВСУ потеряли более 13,1 тыс. бойцов и 110 танков с начала вторжения в Курскую область. По данным ведомства, за сутки украинские военные потеряли на курском направлении более 300 бойцов и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября экипаж российского бомбардировщика Су-34 нанёс удар авиабомбой ФАБ-500 по скоплению живой силы и бронированной техники ВСУ в приграничье Курской области.