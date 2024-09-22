Суджанский район, Курская область, 22 сентября, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Боевики Вооружённых сил Украины 21 сентября предприняли неудачную попытку прорваться в районе Плёхово в Суджанском районе Курской области. Об этом в субботу рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

В видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, Алаудинов сообщил, что украинские боевики с помощью танка пытались прорваться к одному из опорных пунктов ВС РФ.

После уничтожения техники противник предпринял очередную неудачную попытку подобраться на боевой бронированной машине. Российские военные ликвидировали экипаж ББМ из восьми человек, добавил Алаудинов.

Он отметил, что в течение дня российские подразделения в приграничье Курской области постепенно продвигались вперёд на нескольких участках.

Как передавало ИА Регнум, ранее Алаудинов сообщил, что украинские формирования понесли большие потери около города Суджа и пытаются противостоять российским военным на кореневском участке в приграничье Курской области. Он назвал обстановку рабочей для российских военных.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Российские бойцы остановили их в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь территории. По данным Министерства обороны России от 21 сентября, за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 15,6 тысячи военнослужащих, 124 танка, 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортёров, 768 ББМ, 121 артиллерийское орудие, 29 пусковых установок РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, а также восемь пусковых установок ЗРК и 30 станций радиоэлектронной борьбы.