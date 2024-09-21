Курск, 21 сентября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Украинская армия с момента нападения на Курскую область потеряла более 15,7 тыс. военных, сообщили 21 сентября в Министерстве обороны России.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15 650 военнослужащих, 124 танка, 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортёров, 786 боевых бронированных машин», — сообщили в Минобороны.

Российские военные также уничтожили на курском направлении 121 артиллерийское орудие ВСУ и 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства. Также ВСУ потеряли восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 30 станций радиоэлектронной борьбы, семь радиолокационных станций (РЛС), две РЛС противовоздушной обороны.

Украинские военные лишились с момента нападения на Курскую область 16 единиц инженерной техники, в том числе 10 инженерных машин разграждения, одной установки разминирования УР-77 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины.

Как сообщало ИА Регнум, украинские вооружённые формирования 6 августа напали на Курскую область и попытались прорваться вглубь региона. Российские военные не допустили продвижения боевиков из приграничных районов и сейчас вытесняют их к границе.

За минувшие сутки на курском направлении украинская армия потеряла и более 300 военных, девять единиц бронетехники, включая БМП, два БТР, шесть боевых бронемашин, шесть артиллерийских орудий, пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РЗСО HIMARS, станцию РЭБ и другую технику.

В течение суток экипажи российских военных самолётов ударили по позициям украинских войск у 18 населённых пунктов Курской области. В Сумской области российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению украинских войск у 14 населённых пунктов.