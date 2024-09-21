Москва, 21 сентября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Российская авиация нанесла удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) у 18 населённых пунктов Курской области. Об этом 21 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

Сергей Бобылев/ТАСС

Под огонь попали живая сила и техника 21-й, 22-й, 41-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-йбригад территориальной обороны ВСУ.

«Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники <…> в районах населённых пунктов Бондаревка, Гуево, Ивашковский, Кругленькое, Колмаков, Любимовка, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Мирный, Меловой, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасская Конопелька», ― уточнили в ведомстве.

Также оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению украинских военных у 14 населённых пунктов Сумской области ― Беловодов, Владимировки, Глухова, Журавки, Кондратовки, Катериновки, Ободов, Павловки, Речек, Руднево, Сум, Шалыгино, Хотени и Фомино. Здесь располагались позиции 21-й, 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 82-й, 92-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 106-й бригад территориальной обороны ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны на 21 сентября, Вооружённые силы Украины потеряли за сутки на курском направлении более 300 военных и девять единиц бронетехники. Кроме того, уничтожены шесть артиллерийских орудий, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США.

При поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении Нового Пути и Медвежьего.

Всего с момента нападения на Курскую область 6 августа украинская армия потеряла более 15,7 тыс. военных и большое количество техники, в том числе 124 танка.

Командир добровольческой батальонной тактической группы спецназа «Ахмат» с позывным Каштан 21 сентября сообщил, что в течение пяти дней группа отодвинула линию фронта протяжённостью 7 км в Курской области на 1,5 км к границе. В общей сложности за это время удалось уничтожить около 120 военнослужащих украинских формирований, добавил он.