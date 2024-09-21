Москва, 21 сентября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на курском направлении более 300 военных и девять единиц бронетехники. Об этом 21 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

РИА Новости/Министерство обороны РФ

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и девять единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, два бронетранспортёра и шесть боевых бронированных машин», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, уничтожены шесть артиллерийских орудий, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и семь автомобилей.

Также сообщается, что при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинские формирования понесли большие потери около города Суджа и пытаются противостоять российским военным на кореневском участке в приграничье Курской области. Он назвал обстановку рабочей для российских военных.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь территории. За время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли 15,7 тыс. военных.