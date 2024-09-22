Москва, 22 сентября, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Все командиры 58-й армии Вооружённых сил России согласились дать показания по уголовному делу, касающемуся экс-командующего указанным воинским подразделением генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщил сам Попов на заседании во 2-м Западном окружном военном суде.

Сергей Карпухин/ТАСС

Речь идёт о военнослужащих, которые занимались созданием системы обороны в Запорожской области и отражением попыток ВСУ пойти в наступление.

«Все командиры дали согласие в поданном следователю ходатайстве на завершающем этапе ознакомления с материалами», — сказал генерал-майор, слова которого приводит Lenta.ru.

Попов отметил, что он попросил командиров дать показания, чтобы доказать свою невиновность. Вместе с тем экс-командующий отметил, что его ходатайство, поданное на завершающем этапе ознакомления с материалами дела, было проигнорировано и не удовлетворено.

Генерал-майор считает, что такая ситуация нарушает защиту и доказательство его невиновности.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Попов был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве. Его обвинили в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые были приобретены для создания оборонительной линии в Запорожской области. Попов вину не признал.

В правоохранительных органах установили, что генерал-лейтенант Олег Цоков в 2023 году перевёл на карту Попова свыше 1 млн рублей. Это стало основным доказательством в уголовном деле, возбуждённом в отношении Попова.

Суд арестовал генерал-майора до 16 июля. После его перевели под домашний арест, который установили до 11 октября. 19 июля он обжаловал домашний арест в 235-м гарнизонном военном суде.

В августе адвокат Попова Сергей Буйновский заявил, что подпись его подзащитного на документах, которые включены в его уголовное дело, была подделана. По словам юриста, это удалось определить через почерковедческую экспертизу. Адвокат добавил, что выявленный факт ставит под сомнение обвинения в адрес Попова, поскольку доказательства против генерал-майора начали иметь не прямой, а косвенный характер.

10 сентября Буйновский рассказал, что следователь отказал в допросе экс-сослуживцев бывшего командующего 58-й армией. Юрист также уточнил, что генерал-майор не успел полностью ознакомиться с материалами уголовного дела.