Тель-Авив, Израиль, 21 сентября, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил особое положение в северных районах страны, от Хайфы до границы с Ливаном. Об этом 21 сентября заявил официальный представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Israel Defense Forces

«На территории от Хайфы и далее на север вводится особое положение», — объявил Хагари на брифинге.

Он добавил, что в тех местах, где есть возможность укрыться в защищённых помещениях, можно будет продолжать работу и учёбу.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября Галант сообщил о перераспределении сил на северное направление, заявив о «новой фазе» вооружённого конфликта с Ливаном. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал восстановить безопасность на севере страны. 19 сентября начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви утвердил планы продолжения боевых действий на северной границе с Ливаном.

20 сентября израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута. Согласно заявлению ЦАХАЛ, в результате удара ликвидирован командующий военными операциями «Хезболлы» Ибрагим Акиль. По информации портала Axios, при авиаударе Израиля по Бейруту погибли около 20 командиров одного из спецподразделений «Хезболлы».

После авиаудара по Бейруту ООН выразила чрезвычайное беспокойство. Организация призывала участников противостояния к максимальной сдержанности.

21 сентября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские военные в течение дня нанесли удары по 180 объектам «Хезболлы» на территории Ливана.