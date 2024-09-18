Тель-Авив, Израиль, 18 сентября, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Израиль восстановит безопасность на севере страны, заявил 18 сентября в ходе обращения к согражданам израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Я уже говорил: мы вернём жителей севера в свои безопасные дома. Именно это мы сделаем», — приводит слова Нетаньяху агентство Reuters.

Это заявление премьер-министра Израиля стало первым после взрывов электронных устройств в Ливане и последовало за словами министра обороны страны Йоава Галанта о перераспределении сил в связи с «новой фазой» вооружённого конфликта с движением «Хезболла».

Ранее сообщалось, что «Хезболла» после серии взрывов пейджеров у членов движения планирует начать военную операцию против Израиля. По информации источника израильского издания Haaretz, израильские власти рассматривают несколько вариантов, касающихся ответных мер на действия «Хезболлы».

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября в разных районах Ливана массово взрывались пейджеры. Министр информации республики Заяд Макари возложил ответственность за произошедшее на Израиль. Он отметил, что предварительное расследование указывает на причастность Тель-Авива. По словам главы минздрава Ливана Фираса Объяда, в результате взрывов пейджеров погибли 12 человек, двое из которых дети, ещё около 4 тыс. пострадали.

Как сообщил источник агентства Reuters, Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. устройств, заказанных «Хезболлой», за несколько месяцев до последних событий.

18 сентября в Ливане начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи. Сообщалось, что рации закуплены вместе с пейджерами, массовая детонация которых произошла накануне. По последним данным, в результате второй серии взрывов электронных устройств погибли по меньшей мере 14 человек, ещё как минимум 450 человек пострадали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что произошедшие в Ливане взрывы устройств связи ведут к эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, а подобные события могут стать триггером для выхода ситуации из-под контроля.