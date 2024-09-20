Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций выражает чрезвычайно беспокойство авиаударом, нанесённым ВВС Израиля по Бейруту, и призывает стороны к максимальной сдержанности. Об этом 20 сентября заявил офис Генерального секретаря ООН.

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«Мы призываем все стороны к немедленной деэскалации, все должны проявлять максимальную сдержанность», — сказал на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Как передавало ИА Регнум, израильская авиация 20 сентября сначала сымитировала атаку на Бейрут, а потом нанесла удар по ливанской столице. Были разрушены два жилых дома.

Новостное агентство NNA заявило, что от удара погибли пятеро детей. Армия обороны Израиля между тем заявила, что ликвидировала командира ливанского движения «Хезболла» Ибрагима Акиля, отвечавшего за специальные операции, а также двух высших командиров элитного подразделения «Радван».

ЦАХАЛ также 20 сентября сообщила о запуске по израильской территории порядка 140 снарядов. Средства ПВО поразили не все из них, из-за падения боеприпасов и их обломков начались пожары.