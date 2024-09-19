Тель-Авив, Израиль, 19 сентября, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви утвердил планы продолжения военных действий на северной границе с Ливаном. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба армии.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви завершил утверждение планов для северного сектора», — указано в сообщении.

Ранее в этот же день израильская армия ударила по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Их целью ЦАХАЛ назвала сокращение террористического потенциала и военной инфраструктуры организации. Подчёркивалось, что действия армии позволят достичь ряда военных целей и вернуться израильтянам с севера страны в свои дома.

Как сообщало ИА Регнум, в Ливане 18 сентября начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи. По данным телеканала «Аль-Нахар», рации были закуплены вместе с пейджерами, массовая детонация которых произошла в стране 17 сентября.

По информации источника агентства Reuters, Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. устройств, заказанных членами движения «Хезболла», за несколько месяцев до последних событий. Газета NYT указала, что спецслужбы Израиля отправили на пейджеры жителей Ливана перед подрывом сообщения на арабском языке со звуковым сигналом, похожие на послание от высшего руководства ливанского движения.

Генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла 19 сентября назвал взрывы электронных устройств масштабным терактом и геноцидом, ведущим к объявлению войны. Он подчеркнул, что произошедшее является военным преступлением.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что произошедшие в Ливане взрывы устройств связи ведут к эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, а подобные события могут стать триггером для выхода ситуации из-под контроля.