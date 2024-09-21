Тель-Авив, Израиль, 21 сентября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Израильские военные в течение дня нанесли удары по 180 объектам шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Bilal Jawich/Global Look Press

«Армия обороны Израиля завершила серию ударов по Южному Ливану. Ликвидированы около 180 целей и тысячи контейнеров для пусковых установок», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что также израильская армия зафиксировала около 90 запусков снарядов в направлении Израиля со стороны Ливана.

Как передавало ИА Регнум, ранее 21 сентября министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд сообщил, что количество погибших в результате авиаудара Израиля по Бейруту возросло до 37 человек. По его словам, в это число вошли трое детей и семь женщин.

ЦАХАЛ 20 сентября нанесла авиаудар по столице Ливана, целью атаки стал высокопоставленный командир «Хезболлы» Ибрагим Акиль, который отвечал в группировке за специальные операции. Позднее портал Axios распространил информацию о том, что в результате авиаудара по Бейруту погибли около 20 командиров спецподразделения «Радван», являющегося частью «Хезболлы».

ООН выразила чрезвычайное беспокойство после удара Израиля по Бейрут. ВО всемирной организации призвали участников противостояния к максимальной сдержанности.