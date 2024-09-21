Москва, 21 сентября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию об участии представителей России в онлайн-встречах с украинской стороной в рамках подготовки второго саммита в Швейцарии.

Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток. Москва в таких «саммитах» участвовать не будет», — сказала она телеканалу РЕН ТВ.

Дипломат отметила, что в Киеве и на Западе не думают о мире, подтверждением чему являются вторжение ВСУ в Курскую область и выпрашиваемое главой киевского режима Владимиром Зеленским разрешение на удары вглубь территории РФ дальнобойным оружием НАТО.

При этом Захарова подчеркнула, что российская сторона не отказывается от политико-дипломатического урегулирования кризиса и готова к обсуждению действительно серьёзных предложений.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Украины не было каких-либо встреч с Россией, а СМИ неверно трактовали его слова.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября Зеленский во время выступления на конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве заявил о желании завершить конфликт с РФ. Для этого нужно максимально укрепить Украину и провести второй «мирный» саммит, добавил он.

Власти РФ неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил 20 сентября, что Россия не будет вести переговоры об урегулировании конфликта на условиях киевского режима. Депутат напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже обозначил условия.

Путин 14 июня заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине, но сначала ВСУ должны выйти с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он пообещал прекратить боевые действия, как только начнётся вывод украинских войск, а Киев объявит об отказе вступать в НАТО.

6 сентября Путин в очередной раз подтвердил готовность России к диалогу, если Украина покажет желание на деле, а не на словах, но сначала нужно выбить из приграничных районов Курской области вторгшиеся туда формирования ВСУ. Он также напомнил, что власть на Украине в настоящее время нелегитимна, так как президентский срок Зеленского закончился, а выборы он отменил, ссылаясь на военное положение.