Москва, 20 сентября, 2024, 22:05 — ИА Регнум. Россия не будет вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с учётом требований киевского режима, президент РФ Владимир Путин уже обозначил условия, заявил 20 сентября член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

Он прокомментировал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о желании поставить точку в конфликте с Россией в 2024 году.

«Мы готовы к будущим переговорам, но когда будут приняты наши условия. <…> Мы и только мы будем диктовать условия, и Запад это прекрасно понимает», — сказал депутат изданию Lenta.ru.

Заварзин указал на то, что Зеленский уже находится в агонии, он унижается, просит и ругается. Украинский лидер не может выдвигать условий после того, как угробил население своей страны, добавил политик. Депутат подчеркнул, что Зеленский может кого угодно звать на вторую конференцию по Украине, но основные силы в мире поддерживают Россию.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 20 сентября заявил о желании завершить конфликт с РФ, когда выступал на конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. Для этого нужно максимально укрепить Украину и провести второй «мирный» саммит, добавил он.

Путин 14 июня заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине, но сначала ВСУ должны выйти с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он пообещал прекратить боевые действия, как только начнётся вывод украинских войск, а Киев объявит об отказе вступать в НАТО.

6 сентября Путин заявил, что Россия всё ещё готова к переговорам, если Украина покажет желание на деле, а не на словах, но сначала нужно выбить из приграничных районов Курской области вторгшиеся туда формирования ВСУ. Он также напомнил, что власть на Украине в настоящее время нелегитимна, так как президентский срок Зеленского закончился, а выборы он отменил, ссылаясь на военное положение.