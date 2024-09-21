Москва, 21 сентября, 2024, 15:52 — ИА Регнум. За последние сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России сбили 177 беспилотников и 10 снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS украинских формирований. Об этом 21 сентября рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказал он.

Конашенков уточнил, что за всё время спецоперации российские военные уничтожили 646 самолётов, 283 вертолёта, 31 983 дрона, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 317 танков и других боевых бронированных машин, 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14 963 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 26 328 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стал известно, что в ночь на 21 сентября силы ПВО армии России перехватили и уничтожили в общей сложности 101 дрон ВСУ. Отмечалось, что 53 БПЛА из этого числа нейтрализовали в небе над Брянской областью, 18 — над Краснодарским краем, пять — над Калужской областью, по три беспилотника над Тверской и Белгородской областями, по одному БПЛА над Смоленской, Курской областями и Крымом, и ещё 16 дронов уничтожили над Азовским морем.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов утром 21 сентября сообщил, что российскими силы ПВО сбили беспилотник и шесть ракет украинских боевиков в небе над регионом. Он также напомнил жителям области об опасности приближения к обломкам БПЛА и ракет.