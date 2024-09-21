Курск, 21 сентября, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник и шесть ракет в Курской области, сообщил 21 сентября в губернатор Алексей Смирнов.

MOD Russia/Global Look Press

«Шесть украинских ракет и один БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО в небе Курской области. Благодарю наших защитников!» — написал Смирнов в своём Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что опасно приближаться к обломкам дронов и дотрагиваться до них. В случае обнаружения фрагментов БПЛА следует сообщить по телефону 112.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 сентября российские силы ПВО сбили 101 дрон над территорией России.

Как сообщили в Минобороны, над Курской и Смоленской областями уничтожили по одному летательному аппарату, в Белгородской и Тверской областями — по три дрона. В Калужской области сбили пять дронов, над акваторией Азовского моря — 16, над Кубанью — 18 и над Брянской областью — 52 БПЛА.