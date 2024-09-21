Москва, 21 сентября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России в ночь на 21 сентября перехватили и уничтожили в общей сложности 101 беспилотник украинских боевиков в небе над восемью регионами страны и над Азовским морем. Об этом 21 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 101 украинский БПЛА самолётного типа», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что 53 украинских дрона из этого числа нейтрализовали в небе над Брянской областью, 18 — над Краснодарским краем, пять — над Калужской областью, по три беспилотника над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному БПЛА над территориями Смоленской, Курской областей и Республики Крым и ещё 16 дронов над акваторией Азовского моря.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 сентября стало известно, что движение транспорта на трассе М-9 «Балтия» в Тверской области приостановили после атак беспилотников. Ограничение ввели на участке с 322-го по 420-й км.

Позднее в этот же день пассажиров вокзала и персонал станции Старая Торопа в Тверской области эвакуировали после атак дронов. В результате этого никто не пострадал и не было повреждений инфраструктуры.

Утром 21 сентября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что силы ПВО армии России сбили беспилотник и шесть ракет ВСУ в Курской области. Он также напомнил жителям региона об опасности приближения к обломкам дронов и ракет.