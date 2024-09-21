Луганск, 21 сентября, 2024, 11:49 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали женщину, которая сотрудничала со спецслужбами Украины. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по республике.

Кадр из видео

Противоправную деятельность гражданки РФ сотрудники силового ведомства пресекли совместно с УФСБ России по Росгвардии.

Установлено, что жительница Станично-Луганского района собирала и передавала украинским спецслужбам разведданные о Вооружённых силах России.

«Преступница задержана, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), ― говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября сотрудники ФСБ задержали жительницу города Рубежное. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. По данным следствия, гражданка Украины собирала и передавала Киеву сведения о российской армии.

Российские силовики 5 сентября задержали троих участников террористического сообщества, которые действовали под кураторством украинских спецслужб. В частности, они передали информацию о российских подразделениях в Луганске в январе прошлого года. Кроме того, один из пособников Киева 18 июня 2024 года передал координаты железнодорожного объекта в Адлере для проведения теракта.

В Крыму 4 сентября задержали женщину, которая собиралась с помощью самодельных ручных гранат уничтожить автомобиль с символом Z. Она действовала по инструкции украинских спецслужб, в частности, посмотрела обучающее видео. Совершить теракт женщина не успела — её задержали сотрудники ФСБ.