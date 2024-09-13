Луганск, 13 сентября, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли в Луганской Народной Республике противоправную деятельность гражданки Украины, которая собирала и передавала Киеву сведения о Вооружённых силах РФ, сообщили 13 сентября в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Отмечается, что в результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что жительница города Рубежное, действуя инициативно, передала Киеву разведданные для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по подразделениям российских войск.

«Преступница задержана, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ «Шпионаж». Ведётся следствие», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3915725" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданки Украины

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Крыму задержали женщину, которая собиралась с помощью самодельных ручных гранат уничтожить автомобиль с символом Z. Она действовала по инструкции украинских спецслужб, в частности, посмотрела обучающее видео. Совершить теракт женщина не успела — её задержали сотрудники ФСБ.

В Следственном комитете РФ сообщили 5 сентября, что задержаны трое участников террористического сообщества, которые действовали под кураторством украинских спецслужб. В частности, они передали информацию о российских подразделениях в Луганске в январе прошлого года. Кроме того, один из пособников Киева 18 июня 2024 года передал координаты железнодорожного объекта в Адлере для проведения теракта. Российские силовики пресекли эту террористическую акцию и задержали россиянина.