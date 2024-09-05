Москва, 5 сентября, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Российские силовики задержали троих участников террористического сообщества, действовавших под кураторством спецслужб Украины, сообщили 5 сентября в пресс-службе Следственного комитета России.

Кадр из видео

Против троих задержанных, являющихся гражданами России, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»).

Следственный комитет опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ одного из фигурантов уголовного дела.

По версии следствия, эти мужчины входили в террористическое сообщество, созданное на Украине при участии представителей украинской разведки в январе 2023 года. Руководство группировки разрабатывало планы терактов и координировало их осуществление. Российские участники сообщества поставляли информацию о местах дислокации ВС РФ, объектах гражданского и военного назначения, государственных и муниципальных учреждениях. Они передавали украинским кураторам координаты и фотографии этих объектов, понимая, что там будет совершён теракт.

В частности, они передали информацию о российских подразделениях в Луганске в январе прошлого года. Кроме того, один из пособников Киева 18 июня 2024 года передал координаты железнодорожного объекта в Адлере для проведения теракта. Российские силовики пресекли эту террористическую акцию и задержали россиянина.

Как сообщало ИА Регнум, в Крыму задержали 23-летнего жителя Керчи, снабжавшего украинские спецслужбы данными о расположении российских систем ПВО. ФСБ 2 сентября сообщила, что у него нашли при обыске средства связи с перепиской с украинским куратором. На допросе задержанный рассказал, что сам выступил инициатором связи с украинскими спецслужбами. Против крымчанина возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа»).