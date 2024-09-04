Симферополь, 4 сентября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Прокуратура Республики Крым утвердила обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Брянской области, планировавшей совершить теракт. Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Установлено, что обвиняемая, сотрудничая с представителем Службы безопасности Украины, в ноябре 2023 года прибыла в Крым. Она прошла видеоинструктаж по изготовлению взрывных устройств и сделала две самодельные ручные гранаты. Использовать устройства женщина планировала для поджога автомобиля с символом Z.

«Совершить террористический акт обвиняемая не смогла, поскольку была задержана сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», — указано в Telegram-канале прокуратуры.

Уголовное дело для рассмотрения направят в Южный окружной военный суд.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года суд приговорил жителя Омска к 15 годам лишения свободы за поджёг нескольких автомобилей с Z-символикой, нанесённой в поддержку спецоперации. Деяния преступника следствие квалифицировало как теракт. Суд признал омича виновным в поджогах, ставших причиной значительного имущественного ущерба.

В январе того же года в Москве задержали поджигателя автомобиля с символикой «Z» и надписью «Своих не бросаем». 23-летний преступник поджёг зарубежный внедорожник на Алтуфьевском шоссе. В результате у машины сгорели передняя часть салона и моторный отсек.