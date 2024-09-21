Бейрут, 21 сентября, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Некоторые члены ливанского шиитского движения «Хезболла» получили новые пейджеры за несколько часов до того, как устройства начали взрываться в разных районах Ливана. Об этом 20 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности страны.

Sdusyria.org Нашивка c эмблемой организации «Хезболла»

«Ливанская «Хезболла» всё ещё раздавала своим членам новые пейджеры за несколько часов до того, как тысячи устройств взорвались на этой неделе», — говорится в материале.

По информации источника, за сутки до событий 17 сентября один из членов «Хезболлы» получил пейджер, который взорвался в коробке на следующий день. Ещё один приёмник персонального вызова, полученный высокопоставленным членом «Хезболлы» незадолго до этого, при взрыве ранил подчинённого.

Отмечается, что «Хезболла» проверяла пейджеры ещё с 2022 года, однако проверки оборудования не выявили признаков того, что в них была взрывчатка. После взрывов группировка заподозрила, что опасность могут представлять и другие устройства, но проверку не успели завершить до серии взрывов 18 сентября.

Как передавало ИА Регнум, 17 и 18 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры, рации, мобильные телефоны и другие средства связи, работающие на литийионных аккумуляторах. В результате двух серий взрывов погибли 37 человек, в том числе двое детей, до четырёх тысяч человек получили ранения.

Власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал взрывы терактом, ответственность за который лежит также на Соединённых Штатах как на главном союзнике Израиля. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал взрывы устройств связи в Ливане нарушением международного права и военным преступлением.

20 сентября постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в Ливане заявил, что РФ расценивает массовые взрывы устройств связи как теракт, организаторы которого стремились спровоцировать разжигание новой масштабной войны на Ближнем Востоке.