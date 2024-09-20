Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2024, 00:21 — ИА Регнум. Подрыв пейджеров в Ливане является нарушением международного права и военным преступлением по своим методам. Такое заявление сделал 20 сентября верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в ходе заседания Совбеза международной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Как указал Фолькер Тюрк, массовые удары по тысячам людей одновременно без информации о том, где и у кого находились поражающие устройства, нарушают международное право в области прав человека, а в соответствующих случаях международное гуманитарное право. Тюрк отметил, что нападающая сторона должна отменить атаку, если не в силах оценить её соответствие международному гуманитарному праву.

«Международное гуманитарное право запрещает использование заминированных устройств в виде внешне безвредных предметов… Совершение насилия, направленного на то, чтобы посеять ужас среди гражданского населения, является военным преступлением», — уточнил верховный комиссар ООН.

Ранее ИА Регнум сообщало, что обвинения в причастности Израиля к массовому подрыву электронных устройств в Ливане отказался признавать постоянный представитель Израиля в ООН Дэнни Данон. Он пояснил, что Израиль предпочитает дипломатический путь разрешения конфликтов.

В разных районах Ливана 17 и 18 сентября сдетонировали средства связи, в том числе пейджеры и рации. Батареи раций, которые использовали члены ливанского движения «Хезболла», были заполнены взрывоопасным веществом, известным как PETN. Взрывы происходили даже в тех случаях, когда аккумуляторная батарея была отделена от остальной части устройства. В результате взрывов, по официальным данным, погибли 37 человек, ранены около трёх тысяч.

Власти Ливана обвинили в происходящем Израиль. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал взрывы терактом, ответственность за который лежит на США как на главном союзнике Израиля. Американский телеканал ABC News 19 сентября сообщил, что операция по массовому подрыву средств связи в Ливане готовилась не менее 15 лет. Отмечалось, что при подготовке для прикрытия использовались подставные компании, связанные с офицерами израильской разведки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала стороны конфликта не допускать эскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские спецслужбы проявят интерес к вопросу о том, кто стоит за взрывами в Ливане.