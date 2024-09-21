Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Экстремисты будут применять технологию, с помощью которой удалось осуществить массовый подрыв пейджеров в Ливане, если Совет Безопасности ООН не осудит указанную акцию и не назовёт виновного в атаке. Об этом заявил исполняющий обязанности ливанского министра иностранных дел Абдалла Бу Хабиб.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Своё обращение он сделал на заседании Совбеза ООН 20 сентября. По словам Хабиба, СБ должен заставить того, кто пошёл на подобные акты агрессии, прекратить такие действия.

И. о. главы МИД считает, что в будущем террористы смогут использовать подобные подрывы для атак на гражданские самолёты, поезда и обычных людей.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры. 18 сентября в стране начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи. По данным телеканала «Аль-Нахар», их закупили вместе с пейджерами, детонация которых наблюдалась днём ранее.

Согласно последним данным, число погибших в результате второй серии взрывов устройств в Ливане возросло до 25. Ливанский министр информации Заяд Макари заявил, что ответственность за массовые взрывы пейджеров лежит на Израиле, а первичные данные расследования подтверждают причастность Тель-Авива к произошедшему.

Американский телеканал ABC News со ссылкой на источник в ЦРУ распространил информацию о том, что операция по подрыву средств связи готовилась как минимум 15 лет. Газета The New York Times (NYT) написала, что для производства пейджеров со взрывчаткой и для последующей поставки их в Ливан Израиль создал подставную компанию.

Сами израильские власти отказались признавать вину в массовом подрыве электронных устройств в Ливане.