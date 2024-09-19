В США раскрыли детали операции Израиля по созданию пейджеров для «Хезболлы»
NYT: Израиль создал подставную компанию по производству пейджеров со взрывчаткой
Вашингтон, 19 сентября, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Для производства пейджеров со взрывчаткой и последующей поставки их в Ливан Израилем была создана подставная компания. Об этом 18 сентября сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По информации издания, занимавшаяся производством этих пейджеров BAC Consulting KFT была венгерской частной компанией с контрактом на производство устройств связи от имени тайваньской компании Gold Apollo.
«Но на самом деле она была частью израильского плана», — говорится в публикации.
По словам источников газеты, Тель-Авив создал ещё не менее двух подставных компаний для того, чтобы скрыть личности создавших пейджеры со взрывчаткой сотрудников израильской разведки.
Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане началась массовая детонация пейджеров. На следующий день, 18 сентября, в стране начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи с литий-ионными аккумуляторами.
Число погибших от второй серии взрывов электронных устройств достигло 20 человек. Ещё более 450 человек получили ранения.
В Белом доме вечером 18 сентября заявили о непричастности США к взрывам электронных устройств, прогремевшим в Ливане. В Вашингтоне добавили, что якобы всё ещё рассчитывают на возможность урегулировать дипломатическим путём ситуацию на границе Израиля с Ливаном и возможность прекращения огня в секторе Газа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что произошедшие в Ливане взрывы устройств связи ведут к эскалации напряжённости на Ближнем Востоке. Подобные события могут стать триггером для выхода ситуации из-под контроля, добавил он.