Вашингтон, 19 сентября, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Для производства пейджеров со взрывчаткой и последующей поставки их в Ливан Израилем была создана подставная компания. Об этом 18 сентября сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

TASS /ZUMA

По информации издания, занимавшаяся производством этих пейджеров BAC Consulting KFT была венгерской частной компанией с контрактом на производство устройств связи от имени тайваньской компании Gold Apollo.

«Но на самом деле она была частью израильского плана», — говорится в публикации.

По словам источников газеты, Тель-Авив создал ещё не менее двух подставных компаний для того, чтобы скрыть личности создавших пейджеры со взрывчаткой сотрудников израильской разведки.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане началась массовая детонация пейджеров. На следующий день, 18 сентября, в стране начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи с литий-ионными аккумуляторами.

Число погибших от второй серии взрывов электронных устройств достигло 20 человек. Ещё более 450 человек получили ранения.

В Белом доме вечером 18 сентября заявили о непричастности США к взрывам электронных устройств, прогремевшим в Ливане. В Вашингтоне добавили, что якобы всё ещё рассчитывают на возможность урегулировать дипломатическим путём ситуацию на границе Израиля с Ливаном и возможность прекращения огня в секторе Газа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что произошедшие в Ливане взрывы устройств связи ведут к эскалации напряжённости на Ближнем Востоке. Подобные события могут стать триггером для выхода ситуации из-под контроля, добавил он.