Бейрут, 20 сентября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Обрушение двух жилых домов произошло в результате израильского удара по пригороду Бейрута. Об этом 20 сентября сообщило главное управление гражданской обороны Ливана.

EPA/WAEL HAMZEH/TASS

По данным управления, инцидент произошёл в районе Джамус в южном пригороде столицы.

«Специализированные поисково-спасательные группы главного управления гражданской обороны из нескольких центров направились на место и начали проводить комплексное обследование местности в поисках пропавших под завалами», — отмечалось в сообщении.

Ранее Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что 17 человек пострадали в результате атаки ЦАХАЛ.

Как сообщало ИА Регнум, обстановка на Ближнем Востоке обострилась после массовых взрывов пейджеров и телефонов в Ливане. В результате последнего теракта 18 сентября погибли 25 и пострадали 608 человек.

Лидер ливанского движение «Хезболла» Хасан Насрулла 19 сентября назвал взрывы масштабным терактом и геноцидом, ведущим к объявлению войны. Он подчеркнул, что произошедшее является военным преступлением. Движение пообещало Израилю жёсткий ответ на бойню в отношении ливанского народа. Там также назвали неизбежной для Тель-Авива расплату за диверсию.

В этот же день Израиль начал наносить по Ливану интенсивные удары. В ответ «Хезболла» ударила по 17 позициям Армии обороны Израиля на границе с Ливаном.

20 сентября израильские военные нанесли точечный удар по столице Ливана Бейруту. По имеющимся данным, по меньшей мере пять мирных жителей погибли после удара по южному пригороду столицы, все они — дети.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала стороны конфликта не допускать эскалации. Россия убеждена, что начало широкомасштабной военной операции на территории Ливана обернётся разрушительными последствиями для безопасности Ближневосточного региона, добавила спикер ведомства.