Бейрут, 18 сентября, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Израиль получит жёсткий ответ за бойню в отношении народа Ливана. Об этом 18 сентября заявило ливанское движение «Хезболла», прокомментировав детонацию пейджеров, в результате чего были ранены сотни человек.

Global Look Press/Marwan Naamani/dpa

«Исламское сопротивление в Ливане продолжит свои операции в поддержку Газы, как и раньше — это процесс непрерывный, но отдельный от жёсткого ответа, который противник должен ждать в ответ на бойню, которую он учинил в отношении ливанского народа во вторник», — говорится в заявлении «Хезболлы».

В движении также назвали неизбежной для Израиля расплату за эту диверсию.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начались массовые взрывы пейджеров. По данным минздрава страны, от детонаций погибли 11 человек, в том числе восьмилетний ребёнок, ещё свыше 4 тыс. жителей пострадали, из которых 200 находятся в тяжёлом состоянии.

При взрыве личного пейджера также пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Его с лёгкими ранениями отправили в больницу. Кроме того, получили травмы два сотрудника иранского посольства в Бейруте.

Министр информации Ливана Заяд Макари возложил ответственность за произошедшее на Израиль. По его словам, первичные данные расследования подтверждают причастность Тель-Авива к произошедшему.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани 18 сентября назвал подрывы пейджеров в Ливане массовым убийством и терактом. Он призвал международное сообщество срочно принять меры и остановить безнаказанные преступления Тель-Авива.

Позднее Организация Объединённых Наций заявила о крайне обеспокоенности массовой детонацией пейджеров в Ливане, в результате которой пострадали гражданские лица. В ООН также указали на угрозу эскалации как в Ливане, так и на Ближнем Востоке в целом.