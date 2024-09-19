Бейрут, 19 сентября, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Взрыв электронных устройств в Ливане является масштабным терактом и геноцидом, ведущим к объявлению войны. Об этом 19 сентября заявил генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла.

Global Look Press/Marwan Naamani/dpa

«Противник (Израиль. — Прим. ИА Регнум) перешёл все красные линии, подвергнув опасности жизни большого числа мирных граждан в Ливане», — сказал он в ходе обращения.

Лидер «Хезболлы» подчеркнул, что произошедшее является военным преступлением.

Как сообщало ИА Регнум, в Ливане 18 сентября начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи. По данным телеканала «Аль-Нахар», рации были закуплены вместе с пейджерами, массовая детонация которых произошла в стране 17 сентября.

По информации источника агентства Reuters, Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. устройств, заказанных членами движения «Хезболла», за несколько месяцев до последних событий.

Газета The New York Times указала, что спецслужбы Израиля отправили на пейджеры жителей Ливана перед подрывом сообщения на арабском языке со звуковым сигналом, похожие на послание от высшего руководства ливанского движения.

«Хезболла» пообещала Израилю жёсткий ответ на бойню в отношении ливанского народа. В движении также назвали неизбежной для Тель-Авива расплату за диверсию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что произошедшие в Ливане взрывы ведут к эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, а подобные события могут стать триггером для выхода ситуации из-под контроля.