Бейрут, 19 сентября, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Израиля усилили интенсивность бомбардировок южных районов Ливана, сообщил телеканал Al Hadath.

Иван Шилов ИА Регнум Армия Израиля

По информации журналистов, всего за 20 минут израильская авиация нанесла приблизительно 70 ударов. Телеканал уточнил, что атаке с воздуха подверглись объекты ливанского движения «Хезболла».

Al Hadath утверждает, что речь идёт о самых массированных ударах, которые не наблюдались с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, начавшейся в октябре 2023 года и затронувшей Израиль с сектором Газа.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября стало известно, что израильские военные ударили по объектам «Хезболлы» в Ливане. После этого начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви утвердил планы продолжения военных действий на северной границе с указанной арабской республикой.

Также появилась информация о том, что израильские истребители сымитировали налёт на столицу Ливана Бейрут во время трансляции выступления генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы. Они пролетели над городом на малой высоте.