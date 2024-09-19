Израиль усилил интенсивность воздушных ударов по югу Ливана
Al Hadath: авиация Израиля усилила интенсивность бомбардировок на юге Ливана
Бейрут, 19 сентября, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Израиля усилили интенсивность бомбардировок южных районов Ливана, сообщил телеканал Al Hadath.
По информации журналистов, всего за 20 минут израильская авиация нанесла приблизительно 70 ударов. Телеканал уточнил, что атаке с воздуха подверглись объекты ливанского движения «Хезболла».
Al Hadath утверждает, что речь идёт о самых массированных ударах, которые не наблюдались с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, начавшейся в октябре 2023 года и затронувшей Израиль с сектором Газа.
Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября стало известно, что израильские военные ударили по объектам «Хезболлы» в Ливане. После этого начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви утвердил планы продолжения военных действий на северной границе с указанной арабской республикой.
Также появилась информация о том, что израильские истребители сымитировали налёт на столицу Ливана Бейрут во время трансляции выступления генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы. Они пролетели над городом на малой высоте.