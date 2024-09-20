Бейрут, 20 сентября, 2024, 03:28 — ИА Регнум. Представители ливанского движения «Хезболла» 19 сентября атаковали по меньшей мере 17 позиций израильских войск на разных участках границы Ливана с Израилем, сообщили в пресс-службе этой организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В её Telegram-канале говорится, что бойцы группировки ударили по опорному пункту израильской армии в городе Митула, а также по казармам и другим объектам. «Хезболла» уточняет, что в результате указанной операции погибло и получило ранения некоторое количество военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как сообщало ИА Регнум, ранее израильские военные объявили, что в течение дня атаковали около 100 ракетных пусковых установок и объекты инфраструктуры «Хезболлы». Также стало известно, что Израиль усилил интенсивность бомбардировок южных районов Ливана.

Кроме того, появилась информация о том, что начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви утвердил планы продолжения военных действий на северной границе с Ливаном. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не поддерживают наступательные операции Израиля ни в секторе Газа, ни в районе ливано-израильской границы.