* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 20 сентября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Актёру из сериала «Глухарь» Кириллу Канахину (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), состоящему в так называемом «Русском добровольческом корпусе» (РДК — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), грозит второе пожизненное заключение по новому уголовному делу. Об этом 20 сентября сообщается на сайте Второго окружного военного суда Москвы.

Соцсети

Уточняется, что в суд материалы дела поступили 19 сентября.

«Оно (уголовное дело. ― Прим. ред.) зарегистрировано в установленном порядке и передано судье на рассмотрение», ― сообщили в суде.

Канахину вменяют более десяти статей. В числе прочего его обвинили в совершении теракта, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, разбое, незаконном обороте оружия и боеприпасов, организации незаконного вооружённого формирования или участии в нём.

Дата первого заседания пока неизвестна. Дело будет слушаться в заочном режиме, так как все обвиняемые сейчас находятся за пределами России.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля 2024 года Второй западный окружной военный суд признал Канахина виновным по ст. 275 УК РФ («Госизмена») и заочно приговорил его к пожизненному заключению. По данным следствия, осуждённый, сторонник праворадикальных националистических взглядов, основанных на русофобии и идее украинского национализма, в августе 2022 года вступил в ряды РДК и участвовал в нападениях на мирных жителей и военнослужащих ВС РФ в Брянской, Белгородской и Херсонской областях.

По данным следствия, в марте 2023 года боевики РДК, незаконно проникнув на территорию Брянской области, совершили теракт в отношении мирного населения. От рук террористов погибли два человека, ещё двое, в том числе 10-летний ребёнок, получили ранения. Вооружённые силы России нанесли артиллерийский удар по боевикам и вытеснили их с территории РФ.

8 сентября в России в федеральный и международный розыск объявили двух сообщников Канахина ― начальника штаба «Русского добровольческого корпуса» Алексея Огурцова и уроженца Кемеровской области Александра Галанова (оба внесены в перечень террористов и экстремистов). Подозреваемых обвинили в незаконном обороте оружия, незаконном обороте взрывных устройств и теракте. Московский суд заочно арестовал обоих подозреваемых.