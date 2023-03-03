ФСБ показала видео с места атаки украинских диверсантов в Брянской области
Москва, 3 марта, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России опубликовала видео из сёл в Брянской области, которые подверглись нападению украинских диверсантов.
Цитата из видео ФСБ
Последствия нападения украинских диверсантов на села в Брянской области
На кадрах видны расстрелянные украинскими боевиками автомобили и взрывчатка.
Накануне, 2 марта, в результате атаки киевских диверсантов на мирных жителей в двух сёлах в Брянской области погибли два человека, ещё несколько были ранены, в том числе 11-летний ребенок.
В ФСБ сообщили, что террористов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним артиллерийский удар.