Москва, 3 марта, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России опубликовала видео из сёл в Брянской области, которые подверглись нападению украинских диверсантов.

Цитата из видео ФСБ Последствия нападения украинских диверсантов на села в Брянской области

На кадрах видны расстрелянные украинскими боевиками автомобили и взрывчатка.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3785660" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Накануне, 2 марта, в результате атаки киевских диверсантов на мирных жителей в двух сёлах в Брянской области погибли два человека, ещё несколько были ранены, в том числе 11-летний ребенок.

В ФСБ сообщили, что террористов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним артиллерийский удар.