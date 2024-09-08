* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 8 сентября, 2024, 15:44 — ИА Регнум. В России в федеральный и международный розыск объявили начальника штаба так называемого «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Алексея Огурцова (внесён в перечень террористов и экстремистов), который вместе с актёром сериала «Глухарь» Кириллом Канахиным (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) участвовал в атаках на Брянскую область в 2023 году. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Соцсети Кирилл Канахин

Также в розыск объявили ещё одного сообщника Канахина ― уроженца Кемеровской области Александра Галанова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«В отношении уроженца Ярославской области Огурцова Алексея Романовича и уроженца Кемеровской области Галанова Александра Сергеевича (псевдоним — Освальд Лемох) вынесено постановление о федеральном розыске», — заявил ТАСС представитель правоохранительных органов.

Подозреваемых обвинили в незаконном обороте оружия, незаконном обороте взрывных устройств и теракте. Московский суд заочно арестовал обоих сообщников.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года боевики «РДК», незаконно проникнув на территорию Брянской области, совершили теракт в отношении мирного населения. По официальным данным, от рук террористов погибли два человека, ещё двое, в том числе 10-летний ребёнок, получили ранения. Вооружённые силы России нанесли артиллерийский удар по боевикам и вытеснили их с территории РФ.

26 февраля 2024 года Второй западный окружной военный суд признал Канахина виновным по ст. 275 УК РФ («Госизмена») и заочно приговорил его к пожизненному заключению. По данным следствия, осуждённый ― сторонник праворадикальных националистических взглядов, основанных на русофобии и идее украинского национализма ― в августе 2022 года вступил в ряды РДК и участвовал в нападениях на мирных жителей и военнослужащих ВС РФ в Брянской, Белгородской и Херсонской областях.