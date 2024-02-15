Москва, 15 февраля, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд начнёт рассматривать уголовное дело бывшего российского актёра Кирилла Канахина (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) уже в феврале, сообщает 15 февраля ТАСС.

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Актера, который участвовал в нападении на брянские сёла в составе «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), обвиняют в государственной измене.

Отмечается, дело будет слушаться в закрытом режиме. Канахина будут судить заочно, поскольку он проживает на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Канахин ранее работал в Театре Луны. Он снимался в сериалах «Глухарь-3», «Участковый», «Простые истины». В октябре 2023 года против него в России возбудили уголовное дело в связи участием в нападении на населённые пункты Брянской области, совершённом в марте того же года. По данным следователей, актёр вступил в РДК и получил позывной Крест.

Террористы РДК в марте 2023 года проникли на территорию Брянской области, напав на мирных жителей. От их рук погибли два человека, ранения получили мужчина и десятилетний мальчик. Боевики также совершали диверсии, повреждая коммунальную инфраструктуру. Российские войска нанесли по террористам артиллерийский удар и вытеснили с территории страны.