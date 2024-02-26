* внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Москва, 26 февраля, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Прокурор запросил актёру Кириллу Канахину (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), заочно обвиняемому в государственной измене, пожизненное лишение свободы, сообщили 26 февраля в военном суде.

Кадр из видео Кирилл Канахин

«Гособвинитель запросил пожизненное решение свободы для Кирилла Канахина, причем первые пять лет он должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии особого режима», — сказала «РИА Новости» пресс-секретарь Второго западного военного окружного суда Ирина Жирнова.

Она также сообщила, что 26 февраля суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Канахина по существу. Оно слушается в закрытом режиме. Суд допросил одного свидетеля. Адвокат Канахина в своём выступлении на заседании заявил, что преступление его подзащитного якобы не было доказано, и попросил суд оправдать Канахина. Приговор будет оглашён также 26 февраля.

Как сообщало ИА Регнум ранее, актёр, работавший в Театре Луны и известный по ролям в сериалах «Глухарь-3», «Участковый», «Простые истины», участвовал в нападении так называемого «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) на населённые пункты Брянской области в марте 2023 года. Канахин находится на территории, контролируемой киевским режимом.

Террористы РДК в марте 2023 года проникли на территорию Брянской области и напали на мирных жителей, от их рук погибли два человека, ещё двое, в том числе десятилетний мальчик, были ранены. Боевики также совершили несколько диверсий, повредив коммунальную инфраструктуру. ВС РФ нанесли по террористам артиллерийский удар и вытеснили с территории России.

В обвинительном заключении сказано, что Канахин, являясь сторонником праворадикальных националистических взглядов, основанных на русофобии и идее украинского национализма, в августе 2022 года на Украине вступил в ряды «РДК» и помимо Брянской области участвовал также в нападениях на ВС РФ и мирных жителей России на территории Белгородской и Херсонской областей.