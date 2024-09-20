Москва, 20 сентября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Польше следует самой отдать под мандат ООН территорию, ранее принадлежавшую Германии, заявил 20 сентября депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя призыв главы польского МИД Радослава Сикорского передать Крым под управление международной организации.

Иван Шилов ИА Регнум

«Крым исторически и по праву является российской территорией, мы живём на своей земле, чего не скажешь о поляках», — заявил он «РИА Новости».

Ивлев напомнил, что после завершения Великой Отечественной войны руководитель СССР Иосиф Сталин передал Польше земли Пруссии, Силезии, Померании, Восточного Бранденбурга и вольный город Данциг. Депутат предложил провести на этих территориях референдум.

Российский политик призвал Варшаву оставить Крым в покое и не пытаться решать судьбу жителей полуострова. Крымчане десять лет назад вернулись домой, в Россию, им не нужны услуги Сикорского и других западных политиков, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД Польши поднял вопрос о передаче Крыма под мандат ООН 19 сентября на конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024 в Киеве. Он считает, что на полуострове нужно ещё раз провести референдум и разрешить голосовать только тем, кого признают «законным» местным жителем.

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов назвал предложение Сикорского абсолютно невежественным. Он рекомендовал министру учить историю и вспомнить, как неоднократно кроили Польшу. Россия может в ответ инициировать передачу этой республики под управление ООН, отметил политик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Сикорского абсурдной. Территория РФ не может быть предметом дискуссий о передаче кому-либо, подчеркнул он.

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш назвала неприменимой к Крыму такую меру, как передача под мандат ООН, потому что подобные действия применяют для введения миротворческих сил и усмирения конфликта. Юрист напомнила, что внутри Советского Союза Крым входил в состав РСФСР, а Украинской ССР его передали без законных оснований. Она обвинила Сикорского в попытке спекулировать на теме, в которой он плохо разбирается.

Воссоединение Крыма с Россией произошло 18 марта 2014 года. Крым и Севастополь вошли в состав страны по итогам референдума, который состоялся 16 марта после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей Крыма (явка 83,1%) и 95,6% жителей Севастополя (явка 89,5%).

Президент РФ Владимир Путин 25 февраля 2024 года подчеркнул, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России. Он назвал судьбоносной вехой день, когда крымчане на референдуме твёрдо заявили, что хотят воссоединения с Россией.