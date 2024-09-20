Москва, 20 сентября, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН является абсурдным, заявил 20 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

«Российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, Сикорский 19 сентября предложил передать Крым под мандат ООН в ходе конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024 в Киеве. По его мнению, это нужно для проведения повторного референдума о будущем полуострова. При этом министр заявил, что голосовать нужно разрешить только жителям, которых признают «законными».

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал идею польского министра абсолютно невежественной. Он рекомендовал Сикорскому изучить историю, а также вспомнить, как Польшу делили, воссоздавали и меняли её границы.

Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев после призыва Сикорского предложил отдать под мандат ООН земли Польши, которые ранее принадлежали Германии, и там провести референдум. Парламентарий подчеркнул, что Крым является российской территорией и по праву, и исторически.

Воссоединение Крыма с Россией произошло 18 марта 2014 года. Республика Крым и Севастополь вошли в состав страны по итогам референдума, который прошёл 16 марта 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей Крыма (явка 83,1%) и 95,6% жителей Севастополя (явка 89,5%).