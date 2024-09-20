Симферополь, 20 сентября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Идея министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о передаче Крыма под мандат Организации Объединённых Наций (ООН) является полным невежеством. Об этом 20 сентября журналистам заявил председатель Государственного совета по республике Владимир Константинов.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Всякие эмиссары Запада, заезжая в Киев, не могут обойтись без того, чтобы затронуть крымскую тему. Правда, делают это при полном невежестве в области истории Крыма, России, Украины», ― указал спикер парламента.

Константинов пояснил, что именно это является источником таких глупых и безответственных заявлений от «неудачников», занимающихся дипломатией. Он посоветовал Сикорскому изучить историю, напомнив о незавидной судьбе Польши.

«Сикорскому в перерывах между приступами русофобии было бы неплохо изучить историю. Тогда бы он мог вспомнить, что существование Польши последние 250 лет зависело от доброй воли России. Решили разделить Польшу ― и нет Польши. Решили воссоздать ― появилась. Решили, что её западная граница должна проходить по Одеру и Нейсе (кстати, в Крыму решили) ― и вот, получите», ― напомнил спикер.

Кроме того, Константинов добавил, что Россия может принять ответное решение и инициировать передачу Польши под управление Организации Объединённых Наций до установления там честной, ответственной власти. Политик также отметил, что в Крыму состоялся честный референдум, по итогам которого он воссоединился с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, Сикорский 19 сентября на конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024 в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы провести там новый референдум, на котором смогут голосовать только жители, которых признают «законными».

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш назвала такой призыв главы польского МИД неуместным. По её словам, данная мера неприменима в отношении этого полуострова. Ярмуш напомнила, что внутри Советского Союза Крым находился в составе РСФСР, и его передали Украинской ССР, не имея законных оснований. Юрист обвинила Сикорского в попытке спекулировать на теме, в которой он плохо разбирается.

Глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак раскритиковал идею главы МИД Польши по Крыму. Он заявил, что Россия якобы нарушила международное право во время событий в 2014 году из-за воссоединения с полуостровом. По его словам, Крым — это Украина.

Воссоединение Крыма с Россией произошло 18 марта 2014 года. Крым и Севастополь вошли в состав страны по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года после совершившегося на Украине зимой 2013−2014 годов государственного переворота. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей Крыма (явка 83,1%) и 95,6% жителей Севастополя (явка 89,5%).

Президент России Владимир Путин 25 февраля назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что объявление в 2014 году независимости Крыма и последующее решение крымчан о воссоединении с Россией проходило в полном соответствии с международным правом.