Москва, 16 марта, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 марта позвонил ряду действующих и бывших руководителей Крыма и поздравил их с 10-летием воссоединения республики с Россией, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Марина Каширская ИА REGNUM

Путин позвонил, в частности, главе республики Сергею Аксёнову, спикеру парламента Крыма Владимиру Константинову, бывшему мэру Севастополя Алексею Чалому и экс-полпреду президента в Крымском федеральном округе Олегу Белавенцеву.

«Владимир Путин по телефону поговорил с Аксёновым, Константиновым, Белавенцевым и Чаловым и поздравил их с десятилетием воссоединения Крыма с Россией», — рассказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, ранее 16 марта в своём видеообращении по случаю референдума о воссоединении Крыма с РФ министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт и полуостров, согласно воле его жителей, является неотъемлемой частью России.

Референдум в Крыму прошёл после свержения в Киеве законно избранной власти Украины. Голосование было проведено 16 марта 2014 года. При явке более 83% около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города-героя Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. В марте 2014 года был подписан договор о воссоединении этих регионов с Россией.