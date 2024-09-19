Москва, 19 сентября, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН неуместен, так как данная мера неприменима в отношении этого полуострова, заявила 19 сентября специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Мандат даёт возможность силам коалиции (а нужно, чтобы решение было принято Генеральной Ассамблеей ООН или Совбезом ООН) ввести миротворческие силы и усмирить конфликт», — процитировал её RT.

Ярмуш напомнила, что внутри Советского Союза Крым находился в составе РСФСР, и его передали Украинской ССР, не имея законных оснований. В 2014 году жители полуострова не захотели оставаться в составе Украины из-за госпереворота и на референдуме проголосовали за возвращение в Россию в соответствии с правовыми рамками.

Юрист также отметила, что Россия в состоянии сама защитить свои территории, без ООН. Ярмуш обвинила Сикорского в попытке спекулировать на теме, в которой он плохо разбирается.

Как передавало ИА Регнум, Сикорский 19 сентября на конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024 в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы провести там новый референдум, на котором смогут голосовать только жители, которых признают «законными».

Президент РФ Владимир Путин в феврале подчеркнул, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России. На территории полуострова находятся великие святыни российского народа, уникальные памятники археологии и культуры, отметил глава государства. Он также назвал судьбоносной вехой решение крымчан навеки воссоединиться с Россией.

В 2014 году в референдуме по дальнейшей его судьбе участвовали более 82% имеющих право голоса граждан, из которых 96,6% проголосовали за воссоединение с Россией. В марте был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ.