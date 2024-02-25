Москва, 25 февраля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в опубликованном 25 февраля на сайте Кремля обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней» назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью страны.

Он отметил, что история Крыма неотделима от истории России, на полуострове находятся великие духовные, ратные святыни российского народа, а также уникальные памятники археологии и культуры.

Крым подарил миру не только плеяду храбрых воинов, созидателей и творцов, выдающихся деятелей науки и искусства, но и вдохновлял поэтов, писателей, художников и музыкантов на создание подлинных шедевров, добавил президент.

«Поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твёрдый, однозначный выбор — навеки быть с Россией. Сегодня Крым и Севастополь — её неотъемлемая часть. Эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности нашей страны», — подчеркнул Путин.

Он рассказал, что сейчас на территории Крыма успешно реализуют масштабные программы по развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни. При этом особое внимание уделяют сохранению культурного и духовного наследия региона, заметил он.

«Убеждён, что книга, приуроченная к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, станет знаменательным событием, будет интересна самому широкому кругу читателей — всем, кто любит Родину, гордится её богатейшей историей, хочет узнать о ней как можно больше», — добавил Путин.

Глава государства также поблагодарил авторский коллектив издания, в который вошли известные учёные, археологи, работники музеев, публицисты, а также государственные и общественные деятели, за большой, кропотливый и по-настоящему подвижнический труд.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 2 февраля заявил, что вопросах Крыма и Донбасса опирался на настроения общества. Глава государства пояснил, что без такого настроя ничего бы не произошло.

Президент 3 ноября 2023 отметил, что, если бы на Украине к русским людям, языку и культуре относились нормально, там не было бы государственного переворота и не принимали бы никаких решений по Крыму в 2014 году. Глава государства подчеркнул, что нужно было защищать людей «от этой нацистской мрази».

Полуостров Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после того, как зимой 2013–2014 года на киевском майдане незаконным образом свергли законно избранную власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

В марте 2014 года по итогам проведённого в Крыму и Севастополе референдума подписали договор о воссоединении этих регионов с Россией.