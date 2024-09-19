Киев, 19 сентября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. В Крыму через 20 лет стоит провести новый референдум. Для его подготовки полуостров можно передать под мандат Организации Объединённых Наций. С таким предложением 19 сентября на конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024 в Киеве заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Pawel Supernak/EPA/ТАСС Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Крым «символически важен для России» и особенно для президента РФ Владимира Путина. По его утверждению, для Украины полуостров носит стратегическое значение.

«Я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и тому подобное», — предложил Сикорский.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в июне заявил о готовности Москвы к переговорам по Украине и назвал условия для их возобновления. Глава государства уточнил, что таковыми являются: полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и отмена антироссийских санкций. Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а также гарантированы права русскоязычных граждан Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в конце июля назвал очень сложным территориальный вопрос. Он также не исключил, что Украина может и не вернуть территории силовым путём.

Издание Business Insider 4 августа написало, что Киеву для попытки захвата Крыма необходимы огромные людские и технические ресурсы. По мнению журналистов, для этого украинским властям потребуются хорошо снабжённые войска, в три-пять раз превышающие численность обороняющихся, из-за чего такая операция должна во много раз превысить масштабы провалившегося контрнаступления ВСУ летом 2023 года.

Руководитель медицинской службы «Ульф» батальона украинской армии «Волки Да Винчи» Алина Михайлова считает, что власти Украины не смогут захватить полуостров Крым в течение ближайших десяти лет.