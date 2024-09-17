Донецк, 17 сентября, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённый пункт Украинск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 сентября сообщили в силовых структурах.

Алексей Коновалов/ ТАСС

«Сегодня утром населённый пункт Украинск перешёл под контроль армии России», ― процитировало «РИА Новости» силовика.

Он также представил фотографии, на которых бойцы Вооружённых сил России водрузили флаг на вентиляционном стволе шахты на окраине города.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября российские военные освободили населённые пункты Успеновка и Борки Курской области. Также за сутки подразделения группировки войск «Север» отразили пять контратак ВСУ в направлении населённых пунктов Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня.

14 сентября российские силы освободили Желанное Первое в ДНР. Днём ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил об освобождении Долиновки в ДНР.

Вооружённые силы России 10 сентября освободили в ДНР Галицыновку и Водяное, 9 сентября ― Мемрик. 8 сентября Минобороны доложило об освобождении города Новогродовка. До этого группировка войск «Центр» 6 сентября освободила в ДНР село Журавка, находящееся в 15 км от Красноармейска. Днём ранее ВС РФ освободили село Заветное, расположенное в 25 км от города.