Москва, 18 сентября, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Российская компания Wildberries окажет поддержку семьям двух охранников, погибших сегодня при перестрелке в офисе компании в БЦ «Романов двор», сообщила пресс-служба объединённой компании Wildberries и Russ 18 сентября.

РИА Новости/Антон Вылекжанин

«К сожалению, стало известно, что два человека, обеспечивавших безопасность офиса в БЦ «Романов Двор», скончались. От лица компании приносим соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — отметили в сообщении.

Источник ИА Регнум 18 сентября сообщил, что в центре Москвы прозвучали выстрелы в районе главного офиса Wildberries. Позже основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что группа вооружённых людей пыталась осуществить рейдерский захват офисов.

Сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук, в свою очередь, заявил о провокации. По его словам, он в сопровождении полицейских пришёл в офис для переговоров о финансировании новых складов Wildberries, но на него напала служба охраны и неизвестные люди.

Пресс-служба Wildberries заявила, что первыми начали стрелять вооружённые люди, сопровождавшие Бакальчука. Пострадали сотрудники полиции и сотрудники охраны бизнес-центра.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по четырём статьям, в том числе по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).