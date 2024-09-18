Москва, 18 сентября, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Первыми стрельбу у офиса Wildberries в Москве открыли вооружённые люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба компании.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Обстановка у офиса Wildberries в Москве

«Пострадали сотрудники полиции, сотрудники охраны бизнес-центра от действий людей, сопровождавших Владислава Бакальчука», — указано в заявлении.

Попытка незаконного проникновения осуществлялась сразу по двум адресам Wildberries, отметили в компании. Произошедшее не повлияло на работу маркетплейса и бизнес-процессы.

Отдельно подчёркивалось, что доступа в офис Wildberries у Владислава Бакальчука нет, так как он не является сотрудником. Владея 1% в ООО «Вайлдберриз», он может лишь запрашивать документы.

Ранее ИА Регнум сообщило о стрельбе у главного офиса Wildberries в столице. Позднее в компании заявили, что муж основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владислав пытался вместе со своей охраной незаконно проникнуть в офис. Предварительно, в ходе перестрелки погиб один человек, ещё восемь пострадали. Несколько человек были задержаны.

Сама Татьяна Бакальчук назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.

При этом её супруг заявил, что в офисе Wildberries должен был пройти очередной раунд переговоров о финансировании строительства новых складов компании, однако на самом деле произошла провокация. Вооружённый конфликт спровоцировала служба охраны офиса, утверждал Бакальчук.

23 июля Татьяна Бакальчук подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса с мужем. Она заметила, что Владислав Бакальчук владеет 1% компании и не участвует в управлении Wildberries.